السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من رمضان 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وشملت الجولات محلات مواد غذائية ومطاعم ومطابخ وكافتيريات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية.
وفي الشأن نفسه تلقت الأمانة 111 بلاغا وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلا عن مخالفة فتح نشاط دون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.
من جولات البلديات الأسبوع الماضي:
- 660 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية
- جرت على نطاق 19 بلدية فرعية
- نتج عنها إنذار 875 منشأة مخالفة
- للاشتراطات الصحية
- سحب 169 عينة من الأطعمة
- إتلاف 523 كجم من المواد الغذائية الفاسدة
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 186 منشأة غذائية في جدة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.