إغلاق 186 منشأة غذائية في جدة خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من رمضان 186 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية 1440هـ التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

Advertisements

وشملت الجولات محلات مواد غذائية ومطاعم ومطابخ وكافتيريات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسطات الموسمية.

وفي الشأن نفسه تلقت الأمانة 111 بلاغا وعالجت 128 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 154 بائعا مخالفا، وإتلاف 185 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، كذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلا عن مخالفة فتح نشاط دون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.

من جولات البلديات الأسبوع الماضي: