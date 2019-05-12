السعودية | سفير السعودية بالخرطوم يدعو فرقاء السودان للمصالحة

شكرا لقرائتكم سفير السعودية بالخرطوم يدعو فرقاء السودان للمصالحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا سفير المملكة العربية للسعودية بالخرطوم ، علي بن حسن جعفر، الأحد، الأطراف السياسية السودانية لتحقيق مطالب الشعب السوداني.

وقال، في الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة، إن المملكة أول من ايدت خطوات المجلس العسكري التي حفظت امن البلاد، في اشارة الى قيام المجلس بازاحة الرئيس المخلوع عمر البشير عن الحكم.

وتواصل قوى الحرية والتغيير الاعتصام امام مقر قيادة الجيش منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/نيسان، وذلك منـ أجل المطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

ولم تسفر المفاوضات من يومها عن أي تقدم بين الجانبين، حيث يصر الجيش على قيادة البلاد، فيما تطالب القوى المدنية بدور أكبر مع مشاركة محدودة للجيش.