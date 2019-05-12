شكرا لقرائتكم سفير السعودية بالخرطوم يدعو فرقاء السودان للمصالحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا سفير المملكة العربية للسعودية بالخرطوم ، علي بن حسن جعفر، الأحد، الأطراف السياسية السودانية لتحقيق مطالب الشعب السوداني.
وقال، في الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة، إن المملكة أول من ايدت خطوات المجلس العسكري التي حفظت امن البلاد، في اشارة الى قيام المجلس بازاحة الرئيس المخلوع عمر البشير عن الحكم.
وتواصل قوى الحرية والتغيير الاعتصام امام مقر قيادة الجيش منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/نيسان، وذلك منـ أجل المطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
ولم تسفر المفاوضات من يومها عن أي تقدم بين الجانبين، حيث يصر الجيش على قيادة البلاد، فيما تطالب القوى المدنية بدور أكبر مع مشاركة محدودة للجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفير السعودية بالخرطوم يدعو فرقاء السودان للمصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.