، "أمير الباحة" يعتمد برامج ومشاركات الفريق الكشفي للمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل توزيع الإفطار ودورات تدريبية ومعسكرًا للخدمة العامة

اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (حفظه الله) خطة عمل الفريق الكشفي التطوعي بمنطقة الباحة لهذا العام ١٤٤٠هــ التي تتضمن عددًا من البرامج والمبادرات والمشاركات التي ستُقام خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف بمنطقة الباحة.

واشتملت هذه البرامج توزيع وجبات إفطار صائم أسبوعيًا، ودورات تدريبية، ومشاركة الفريق في معسكر الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٠هــ، كما وجّه سموه الكريم الجهات المعنية بأن تكون تلك المشاركات على قدر من الفعالية والتميز.

وقال رئيس اللجنة الرئيسة للفريق المهندس جديع القحطاني إنه عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية للفريق برئاسته وحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تم من خلاله اقتراح عددٍ من البرامج والفعاليات والتي تم الرفع بها للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري للفريق الكشفي التطوعي، وبعد اطلاع سموه عليها اعتمدها للبدء في تنفيذها.