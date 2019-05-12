، "أمير الباحة" يعتمد برامج ومشاركات الفريق الكشفي للمنطقة ،

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اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (حفظه الله) خطة عمل الفريق الكشفي التطوعي بمنطقة الباحة لهذا العام ١٤٤٠هــ التي تتضمن عددًا من البرامج والمبادرات والمشاركات التي ستُقام خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف بمنطقة الباحة.
واشتملت هذه البرامج توزيع وجبات إفطار صائم أسبوعيًا، ودورات تدريبية، ومشاركة الفريق في معسكر الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٠هــ، كما وجّه سموه الكريم الجهات المعنية بأن تكون تلك المشاركات على قدر من الفعالية والتميز.
وقال رئيس اللجنة الرئيسة للفريق المهندس جديع القحطاني إنه عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية للفريق برئاسته وحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تم من خلاله اقتراح عددٍ من البرامج والفعاليات والتي تم الرفع بها للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري للفريق الكشفي التطوعي، وبعد اطلاع سموه عليها اعتمدها للبدء في تنفيذها.
"أمير الباحة" يعتمد برامج ومشاركات الفريق الكشفي للمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (حفظه الله) خطة عمل الفريق الكشفي التطوعي بمنطقة الباحة لهذا العام ١٤٤٠هــ التي تتضمن عددًا من البرامج والمبادرات والمشاركات التي ستُقام خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف بمنطقة الباحة.
واشتملت هذه البرامج توزيع وجبات إفطار صائم أسبوعيًا، ودورات تدريبية، ومشاركة الفريق في معسكر الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٠هــ، كما وجّه سموه الكريم الجهات المعنية بأن تكون تلك المشاركات على قدر من الفعالية والتميز.
وقال رئيس اللجنة الرئيسة للفريق المهندس جديع القحطاني إنه عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية للفريق برئاسته وحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تم من خلاله اقتراح عددٍ من البرامج والفعاليات والتي تم الرفع بها للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري للفريق الكشفي التطوعي، وبعد اطلاع سموه عليها اعتمدها للبدء في تنفيذها.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
11:24 PM
تشمل توزيع الإفطار ودورات تدريبية ومعسكرًا للخدمة العامة
اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة (حفظه الله) خطة عمل الفريق الكشفي التطوعي بمنطقة الباحة لهذا العام ١٤٤٠هــ التي تتضمن عددًا من البرامج والمبادرات والمشاركات التي ستُقام خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف بمنطقة الباحة.
واشتملت هذه البرامج توزيع وجبات إفطار صائم أسبوعيًا، ودورات تدريبية، ومشاركة الفريق في معسكر الخدمة العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ١٤٤٠هــ، كما وجّه سموه الكريم الجهات المعنية بأن تكون تلك المشاركات على قدر من الفعالية والتميز.
وقال رئيس اللجنة الرئيسة للفريق المهندس جديع القحطاني إنه عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية للفريق برئاسته وحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تم من خلاله اقتراح عددٍ من البرامج والفعاليات والتي تم الرفع بها للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري للفريق الكشفي التطوعي، وبعد اطلاع سموه عليها اعتمدها للبدء في تنفيذها.
، "أمير الباحة" يعتمد برامج ومشاركات الفريق الكشفي للمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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