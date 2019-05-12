محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع حمدان الشمراني مدافع فريق الفيصلي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2023. وتحت وسم "صيفية العميد" بث حساب نادي الاتحاد في تويتر تغريدة حملت صورة اللاعب بشعار نادي الاتحاد وكتبت "حمدان الشمراني ينضم لكتيبة النمور 2023". وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصلي، وبرز مع الأخضر السعودي بعد مشاركته في بطولة كأس آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات. حمدان الشمراني لاعبًا اتحاديًا حتى 2023 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع حمدان الشمراني مدافع فريق الفيصلي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2023. وتحت وسم "صيفية العميد" بث حساب نادي الاتحاد في تويتر تغريدة حملت صورة اللاعب بشعار نادي الاتحاد وكتبت "حمدان الشمراني ينضم لكتيبة النمور 2023". وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصلي، وبرز مع الأخضر السعودي بعد مشاركته في بطولة كأس آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات. Advertisements 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 11:25 PM أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع حمدان الشمراني مدافع فريق الفيصلي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2023. وتحت وسم "صيفية العميد" بث حساب نادي الاتحاد في تويتر تغريدة حملت صورة اللاعب بشعار نادي الاتحاد وكتبت "حمدان الشمراني ينضم لكتيبة النمور 2023". وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصلي، وبرز مع الأخضر السعودي بعد مشاركته في بطولة كأس آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات. ، حمدان الشمراني لاعبًا اتحاديًا حتى 2023 ،

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