، "نيويورك تايمز" تكشف: إيران تحتاج إلى ضربة عسكرية أمريكية لمنع الانهيار الداخلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تريد خلق أزمة لـ"ترامب" .. والبنتاغون يخطط لنشر آلاف الجنود في الخليج

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية أن هناك تحليلاً جديدًا للمخابرات أجرته أجهزة تجسس أمريكية وحليفة قد خلص إلى أن الحكومة الإيرانية التي تراجعت شعبيتها وسط المشاكل الاقتصادية تحاول استفزاز الولايات المتحدة إلى رد فعل عسكري مبالغ فيه يدفعها إلى تشديد قبضتها على السلطة بعد مخاوف من انهيار داخلي .ووفقًا لمسؤولي المخابرات الأمريكية والدول الحليفة لم يقم مجتمع الاستخبارات الأمريكي بعد بتقييم رسمي أوسع من شأنه أن يضم وجهات نظر من وكالات متعددة.

وبحسب الصحيفة تتزايد الانقسامات داخل إدارة ترامب بين المسؤولين الذين يدعون إلى فرض قيود حادة على عمليات النشر العسكرية الجديدة ومعسكر أكثر تشددًا يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لخوض معركة أوسع نطاقًا مع إيران.

وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن المخططين العسكريين أمروا هذا الأسبوع بالبدء في الاستعداد لاحتمال نشر قطع عسكرية أكبر بكثير في المنطقة في حالة نشوب صراع عسكري مع إيران. مثل هذه الخطط ستتجاوز الخطوات المقاسة التي اتخذها البنتاغون هذا الأسبوع.

وقال المسؤولان إن تلك الخطط، التي لا تزال في المراحل المبكرة للغاية، قد تتطلب في النهاية إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط. ومع ذلك ، حذر المسؤولون من أن جهود التخطيط الجارية كانت أولية للغاية ولم يتصوروا القيام بعملية برية واسعة النطاق ضد إيران.

ومع ذلك، فإن جهود التخطيط مثيرة للجدل داخل الجيش، ولاسيما بسبب تحليل الاستخبارات الذي يشير إلى أن طهران تحاول إثارة رد فعل مبالغ فيه. لاحظ المسؤولون أن أي نشر واسع النطاق سوف يتعارض مع رغبة الرئيس ترامب في الحد من نشر القوات في الخارج.

وبحسب الصحيفة، جاءت عمليات النشر الجديدة وجهود التخطيط والتحليل الاستخباراتي بعد أن طورت الولايات المتحدة معلومات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي حول قيام إيران بتعبئة قواتها الوكيلة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن الهجمات التي ترعاها إيران على قوات الولايات المتحدة "وشيكة".

واعترضت أجهزة المخابرات الأمريكية والحليفة اتصالات بين الحكومة الإيرانية وقواتها التي فسرها المحللون على أنها تشجيع للهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران على القوات والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البنتاجون إن الولايات المتحدة اكتشفت "نشاطًا بحريًا شاذًا" لفيلق الحرس الثوري الإيراني والسفن التجارية المشتبه في أنها تحمل صواريخ وغيرها من المعدات العسكرية.

وبحسب تحليل الاستخبارات الجديد أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يعتقد أن هجوم القوات بالوكالة أو الاعتقاد بأن هذه القوات تستعد لضربة، قد يدفع الولايات المتحدة إلى ضرب هدف عسكري إيراني مثل سفينة بحرية أو قاعدة وفقًا لمسؤولي المخابرات الأمريكية والحليفة.

وقال التحليل إن الإستراتيجية الإيرانية هي دفع الولايات المتحدة إلى سوء تقدير أو رد فعل مبالغ فيه. لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إيران تريد حربًا أو حتى صراعًا واسع النطاق. لكن التحليل أضاف أن الضربة الأمريكية المحدودة قد تخدم الإستراتيجية الإيرانية.

ويعتقد الرئيس روحاني أن قبضة حكومته على السلطة تتطلب جعل الولايات المتحدة تبدو معتدية عسكريًا ضد إيران، وفقًا لمسؤولي المخابرات الأمريكية والحلفاء.

وفي الوقت الحالي، يستمر التوتر بين واشنطن وطهران، ويعززه الخطاب الغاضب من جانب السياسيين على كلا الجانبين. داخل الحكومة الأمريكية، يُنظر إلى جون ر. بولتون، مستشار الأمن القومي، على أنه يتخذ موقفًا متشددًا تجاه إيران، حيث يقوم بإرسال موظفيه هذا الأسبوع لتوصيل رسالة حول "التهديد المستمر" لطموحات إيران النووية.

وقد أشار السيد ترامب إلى خط أكثر ليونة محتملة. وقال يوم الخميس عن قادة إيران إنه "يود أن يروهم يتصلون بي"، وهي دعوة رفضها في اليوم التالي قائد إيراني بارز.

والتقى بعض كبار أعضاء مجلس الأمن القومي يوم الجمعة ظهرًا لمناقشة إيران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وبسبب ضغوط الولايات المتحدة والعقوبات القاسية يتعثر الاقتصاد الإيراني. ومع التضخم الجامح والمشاكل الاقتصادية الواسعة والاضطرابات العمالية، تعتقد الحكومة الإيرانية أن شعبيتها تضعف، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وحلفاء.

كما أن العداء ضد الحكومة يتصاعد بين الإيرانيين ولاسيما بين الطبقة الوسطى ورجال الأعمال، الذين شعروا بالإحباط بسبب دعم النظام الإيراني للميليشيات الوكيلة في المنطقة، والشعور بأن البلد لم يجنِ الكثير من المغامرات الخارجية.

وقالت إليزابيث روزنبرج، المحللة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن حملة الضغط التي قامت بها إدارة ترامب أثبتت فعاليتها في الإضرار بالاقتصاد الإيراني. لقد أظهرت إدارة ترامب أن بإمكانها استخدام عقوبات أحادية الجانب لتسليح النظام المصرفي الدولي "والتسبب في الكثير من الألم".

وأضافت: "هناك حاجة سياسية في إيران إلى الرد على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، والتي كان لها تأثير خطير في إيران وتسببت في الإحباط والغضب".

ومع ذلك حتى إذا فشلت إستراتيجية طهران في إثارة الولايات المتحدة أو حشد التعاطف الدولي فإن مجرد غموض المنطقة يمكن أن يساعد إيران بطرق أخرى.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في مقابلات أجريت هذا الأسبوع إن إيران ربما تهدد سرًا بالهجمات على الولايات المتحدة وتعلن علنًا نيتها الانسحاب من أجزاء من الصفقة النووية على أمل رفع أسعار النفط.

وبما أن عقوبات الولايات المتحدة تجعل من الصعب على إيران بيع أكبر قدر ممكن من النفط ، فإن ارتفاع الأسعار يجعل النفط الذي تستطيع بيعه أو تهريبه أكثر قيمة.

وقالت السيدة روزنبرج، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة في إدارة أوباما: "إنهم يريدون كسب أكبر قدر ممكن من كل برميل يمكنهم تصديره". "تهديد الأعمال العدائية له ضغط تصاعدي على أسعار النفط".

لكن حتى الآن هذا الشهر، كان رد فعل أسعار النفط أقل بكثير مقارنة بأخبار صعود وهبوط المفاوضات التجارية الأمريكية مع الصين.

كما أن التسبب في أزمة دولية، وزيادة التوترات ودفع أسعار النفط إلى أعلى، من الطرق التي تتيح لإيران أن تُظهر للرئيس ترامب التكلفة السياسية لحملته للضغط على طهران وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين. لقد أوضح السيد ترامب الأهمية السياسية التي يعلقها على أسعار النفط المنخفضة والحكومة الإيرانية تدرك ذلك جيدًا وفقًا لمسؤولين سابقين.

وبحسب الصحيفة ساعد تحليل الاستخبارات في تشكيل الرد العسكري. كما أن عدد الأصول العسكرية التي تم نقلها إلى الخليج - أربعة قاذفات وحاملة طائرات وسفن مرافقة - بارزة بما يكفي لإرسال رسالة ردع لكنها لا تزال صغيرة نسبيًا.

وقال مسؤولون عسكريون الأسبوع الماضي إن البنتاغون سينشر بطارية باتريوت مضادة للصواريخ في الشرق الأوسط لدعم الدفاعات ضد التهديدات الإيرانية كجزءٍ من عمليات النشر التي تمت معايرتها بعناية والتي تهدف إلى ردع الهجمات التي تشنها القوات الإيرانية أو وكلاؤها.

وستعود بطارية باتريوت المضادة للصواريخ إلى الخليج بعد بضعة أشهر فقط من سحب أربع بطاريات من المنطقة. كما قال البنتاجون إنه سيحل محل سفينة بحرية واحدة في المنطقة بسفينة أكثر قدرة وهي أرلينجتون، وهي سفينة برمائية مصممة لنقل المارينز وطائرات الهليكوبتر القتالية.

وقال المسؤولون إن عمليات النشر الجديدة كانت جزءًا من الطلب الأصلي الذي تقدمت به القيادة المركزية للجيش في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قالت إدارة ترامب إن معلومات استخباراتية جديدة أظهرت أن إيران كانت تحشد ميليشيات بالوكالة في العراق وسوريا لمهاجمة القوات الأمريكية. ونتيجة لذلك، أرسل البنتاجون قاذفات B-52 هذا الأسبوع إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، كما عبرت حاملة طائرات ابراهام لينكولن عبر قناة السويس في طريقها إلى الخليج.