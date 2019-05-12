، "مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. شاهد المدينة الحالمة تتلألأ نورًا ،

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"مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. تجبرك مشاهد مدينة صبيا الليلة على تغيير الشطر الذي تغنى به الفنان محمد عبده، فقد ازدانت ليالي صبيا هذه الأيام وتلألأت بأنوارها التي أضافت جماليات للمدينة الحالمة التي تعد من أكبر محافظات منطقة جازان مساحةً وتعدادًا للسكان.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مدينة صبيا وقد ازدانت بأنوارها التي تغطي أجزاءً كبيرة من شوارع المدينة، فيما تشهد المدينة أجواءً رمضانية جميلة، ورُصدت تلك المشاهد خلال عدة أيام فيما بدت مشاهد ازدحام التسوق لافتة للمواطنين خلال التجهيز لأيام عيد الفطر المبارك.
وتتميز مدينة صبيا بعددٍ من الآثار التي تعود إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وتقع في صبيا الجديدة وهي آثار مبانٍ وقصور ما زالت تعطي صورة جلية وواضحة عن الطراز العمراني الذي كان قائمًا في المحافظة وطريقة البناء والزخرفة التي كانت متبعة في تلك الحقبة الزمنية، وتحديدًا في البيت الحجري التهامي وكذلك المسجد.
"مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. شاهد المدينة الحالمة تتلألأ نورًامحمد المواسي الخليج 365 2019-05-12
"مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. تجبرك مشاهد مدينة صبيا الليلة على تغيير الشطر الذي تغنى به الفنان محمد عبده، فقد ازدانت ليالي صبيا هذه الأيام وتلألأت بأنوارها التي أضافت جماليات للمدينة الحالمة التي تعد من أكبر محافظات منطقة جازان مساحةً وتعدادًا للسكان.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مدينة صبيا وقد ازدانت بأنوارها التي تغطي أجزاءً كبيرة من شوارع المدينة، فيما تشهد المدينة أجواءً رمضانية جميلة، ورُصدت تلك المشاهد خلال عدة أيام فيما بدت مشاهد ازدحام التسوق لافتة للمواطنين خلال التجهيز لأيام عيد الفطر المبارك.
وتتميز مدينة صبيا بعددٍ من الآثار التي تعود إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وتقع في صبيا الجديدة وهي آثار مبانٍ وقصور ما زالت تعطي صورة جلية وواضحة عن الطراز العمراني الذي كان قائمًا في المحافظة وطريقة البناء والزخرفة التي كانت متبعة في تلك الحقبة الزمنية، وتحديدًا في البيت الحجري التهامي وكذلك المسجد.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
11:01 PM
عدسة "الخليج 365" رصدت سحرها وروعتها فيما تشهد أجواء رمضانية جميلة
"مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. تجبرك مشاهد مدينة صبيا الليلة على تغيير الشطر الذي تغنى به الفنان محمد عبده، فقد ازدانت ليالي صبيا هذه الأيام وتلألأت بأنوارها التي أضافت جماليات للمدينة الحالمة التي تعد من أكبر محافظات منطقة جازان مساحةً وتعدادًا للسكان.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مدينة صبيا وقد ازدانت بأنوارها التي تغطي أجزاءً كبيرة من شوارع المدينة، فيما تشهد المدينة أجواءً رمضانية جميلة، ورُصدت تلك المشاهد خلال عدة أيام فيما بدت مشاهد ازدحام التسوق لافتة للمواطنين خلال التجهيز لأيام عيد الفطر المبارك.
وتتميز مدينة صبيا بعددٍ من الآثار التي تعود إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وتقع في صبيا الجديدة وهي آثار مبانٍ وقصور ما زالت تعطي صورة جلية وواضحة عن الطراز العمراني الذي كان قائمًا في المحافظة وطريقة البناء والزخرفة التي كانت متبعة في تلك الحقبة الزمنية، وتحديدًا في البيت الحجري التهامي وكذلك المسجد.
، "مثل صبيا في لياليها ماتشوف".. شاهد المدينة الحالمة تتلألأ نورًا ،
المصدر : الخليج 365
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