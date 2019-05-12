“الجزائية” تعلن موعداً نهائياً للنظر في الدعويين المقامتين ضد الصيعري والعسيمي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي القعدة 1440 موعداً للنظر في الدعويين المقامتين ضد المتهمين علي بن صالح بن سالم الصيعري، ومحمد بن صالح بن محمد العسيمي، سعوديَيْ الجنسية.

وأوضحت أنه تم تحديد هذا الموعد نظراً لتغيب المتهمين عن حضور جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعويين المقامتين ضدهما بتاريخ 30/8/1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثق لديها. وتأمل المحكمة من المدعو عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشددة على أنه في حال عدم حضورهما فإنها ستحكم في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.