شاهد: في بيشة.. زوج يحتجز زوجته وطفله ويحاول قتلهما بالسيف

نجحت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي والدفاع المدني بمركز الحازمي في إنقاذ امرأة وطفلها من الموت بعد أن احتجزهما زوجها المضطرب نفسياً لعدة ساعات، فيما أصيب مدير الشرطة وعنصران من الشرطة بإصابات طفيفة جراء استخدام المضطرب سيفاً أثناء احتجاز أسرته.

وأن الأجهزة المعنية باشرت منذ صباح اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله، حيث حاول أفراد الأمن تهدئته والتفاوض معه، حيث كان يحمل سيفاً ويحاول الاعتداء عليهما، ونجح الأمن بعد ساعات من إنقاذ الطفل، ليسارع المضطرب النفسي للاختباء في إحدى الغرف ومحاولاً قتل زوجته أو نفسه. و أن أفراد الأمن نجحوا في إنقاذ الزوجة ليضرب الشخص مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة. وتم نقل مدير شرطة الحازمي والفردين المصابين معه للمستشفى لتلقي العلاج.