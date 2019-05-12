“وكالة شؤون المسجد النبوي”: لا صحة لما أشيع حول توقف عمل المظلات بسبب الجراد والجنادب

أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، بيانًا بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول المقطع المنتشر والذي ظهرت فيه كميات الجراد والجنادب بقاعدة أحد أعمدة المظلات في ساحات المسجد النبوي.

وأوضحت أن ما تم تداوله إنما هو جزء من العمل الدوري الذي يقوم به فريق العمل المكلف بمكافحة الجراد والجنادب والتخلص من آثارها، حيث يقوم المختصون بتنظيف تمديدات تصريف المياه في أعمدة المظلات من الجراد والجنادب التي تجمعت فيها من الأعلى. وأكدت الوكالة أن المظلات تعمل بكفاءة عالية، وأنه لا صحة لما أشيع حول توقفها بسبب الجراد والجنادب، مشيرة إلى أن فريق العمل قام بتنظيف جميع المظلات والتمديدات الخاصة فيها تلافيا لانسدادها وانبعاث الروائح الكريهة منها.