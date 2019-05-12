شاهد: السفير آل جابر .. الطفل اليمني رواف وصل الرياض ويجري فحصه بأحد المستشفيات التخصصية

أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أن الطفل اليمني الذي وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمعالجته على نفقته الخاصة بالمملكة، وصل إلى الرياض برفقة والده وبرعاية فريق طبي سعودي، ويجري حالياً فحصه وتقييمه بأحد المستشفيات التخصصية بالرياض. وكان ولي العهد وجه بعلاج الطفل رواف آل عوفان الذي يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر ويعاني من ورم خبيث أفقده عينه اليمنى، على نفقته الخاصة.

يذكر أن والد الطفل رواف ناشد الجهات المختصة بالمملكة توفير العلاج لطفله، حيث راجع 7 مستشفيات في اليمن، لكن الأطباء أبلغوه بأن علاج ابنه غير متوفر وأنه بحاجة لتلقي العلاج بالخارج حتى لا يفقد حياته. وكان والد الطفل قد أوضح أن معاناة ابنه بدأت منذ ولادته حيث التف الحبل السري حول رقبته وتسبب له في اختناق ونقص في الأوكسجين، ما أدى لإصابته بضمور في الدماغ، وتفاقمت حالته حتى أصيب بالورم الخبيث الذي أتلف عينه اليمنى.