قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: إن القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، بمنح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتھم، صلاحية السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي، سيمكن الموقوف خدماته من سحب 67% من الراتب، على أن يتبقى الثلث لسداد مديونياته. وبين أن القرار لا يخول لھم استخدام الخدمات الإلكترونية، لتنفيذ أو سداد الخدمات أو الفواتير المستحقة عليھم، موضحًا أن بعض البنوك بدأت فعليًّا في تطبيق القرار، إلا أنه تم منح مھلة حتى نھاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 لتطبيق القرار بشكل كامل.
وكان المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أكد في وقت سابق، أن قرار أحقية الموقوف خدماتھم في السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيشمل جميع البنوك وجميع الموقوف خدماتھم دون استثناء.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النقد تزف بشرى لموقوفي الخدمات وتسمح لهم بسحب 67 % من الراتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.