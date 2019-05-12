حقيقة وفاة تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، نبأ وفاة تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في ظروف غامضة، فيما نفت مصادر مقربة صحة هذا الخبر جملة وتفصيلًا.

تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ (4 أغسطس 1981 -)، مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إضافة إلى كونه رئيسًا إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

شغل آل الشيخ عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

ويشغل كذلك منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري.

واشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.