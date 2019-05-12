المحكمة الجزائية تعلن موعد النظر في الدعاوى ضد العسيمي والصيعري

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، أنه نظرًا لتغيب المتهم محمد بن صالح بن محمد العسيمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1077250046)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30/8/1440هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/11/1440هـ الساعة التاسعة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة أنه نظرًا لتغيب المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم 1060652383) )، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوة المقامة عليه بتاريخ 30/8/1440هـ، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/11/1440هـ الساعة التاسعة صباحًا .

وأوضحت أنه في حال عدم حضور المتهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وفق ما نصت عليه مواد نظام المرافعات الشرعية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.