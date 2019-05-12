السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يقيم مأدبة إفطار



داكار 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وحضر المأدبة, سفراء الدول العربية والإسلامية في العاصمة السنغالية داكار, وعدد من الشخصيات الإسلامية الرسمية والنخب من الأكاديميين والوجهاء والإعلاميين.

وقدّم السفير الدوسري التهنئة للقيادة الرشيدة – حفظها الله - وجميع المسلمين بمناسبة حلول الشهر الكريم, متمنيًا للجميع قبول الأعمال ودوام الأمن والاستقرار.

فيما رفع الحضور الشكر والعرفان على اللفتة الكريمة من حكومة المملكة لجمع شمل المسلمين في مناسباتهم الدينية، مشيدين بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ممثلة في إرسال الأئمة في رمضان للمساجد, وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور, وبرنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين، متمنين للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا المزيد من الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار .

// انتهى //

22:30ت م

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