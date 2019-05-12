اجتماعي / الجمعية الخيرية بحقل توزع أكثر من 800 سلة رمضانية للأسر المستفيدة



تبوك 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

استكملت الجمعية الخيرية بمحافظة حقل أمس توزيع السلات الغذائية الرمضانية على المستفيدين من خدمات الجمعية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني أنه تم توزيع 850 سلة رمضانية تحتوي على أكثر من 16 صنفاً من المواد الغذائية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في مدينة حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة, مشيرًا إلى أن توزيع السلات تم وفق خطة زمنية محددة لتصل للمستفيدين كافة في وقت قياسي وذلك بهدف توفير متطلبات الأسرة الضرورية التي تخفف من الأعباء المالية عليهم في هذا الشهر الفضيل.

وأعرب العمراني عن شكره وتقديره للداعمين المشاركين في برامج الجمعية، مهيباً بالمجتمع إلى التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم، والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية.

// انتهى //

21:58ت م

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