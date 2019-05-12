السعودية اليوم / مقتل ستة أشخاص في هجوم على كنيسة شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

قُتل ستة أشخاص اليوم في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على كنيسة في مدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو.

وأفاد رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسلحين اقتحموا الكنيسة الكاثوليكية عند الساعة التاسعة صباحًا، وأطلقوا النار على من في الكنيسة، مضيفًا أن المهاجمين قتلوا ستة أشخاص، إضافة إلى إحراق الكنيسة ومتاجر ومطعمًا قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة رئيس المركز.

وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين ما بين عشرين إلى ثلاثين شخصًا.

// انتهى //

21:12ت م

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