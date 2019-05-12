السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين لدى الجزائر يقيم مأدبة إفطار



الجزائر 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني مأدبة إفطار رمضانية، حضرها عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولون في الحكومة يتقدمهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فضيلة الدكتور أبو عبد الله غلام الله، ووزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.

كما حضر المأدبة أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الثقافية والإعلامية البارزة ورجال الأعمال الجزائريين.

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20:48ت م

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