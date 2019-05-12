

إسلام آباد 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

أعلن الجيش الباكستاني اليوم عن نجاح قوات الأمن في تطهير الفندق الذي اقتحمه مسلحون الليلة الماضية في مدينة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية شنّوا هجومًا على فندق "بي سي" في مدينة "جوادر" واقتحموا الفندق وحاولوا اتخاذ من فيه رهائن، ولكن قوات الأمن سيطرت على الوضع وتمكنت من إخراج جميع النزلاء والمقيمين فيه.

وأضاف أن قوات الأمن واصلت عملية تطهير الفندق، وتمكنت بعد جهود استمرت عدة ساعات من القضاء على الإرهابيين الثلاثة، مبينًا أن العملية أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أحد أفراد القوات البحرية، وأربعة من حراس الفندق، إضافة إلى تعرض ستة أشخاص لإصابات بينهم اثنين من ضباط الجيش.

// انتهى //

20:36ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يعلن عن تطهير الفندق من المسلحين في مدينة جوادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.