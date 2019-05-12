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2019-05-12 جمعية طوى توزع خمسة ملايين عبوة خلال رمضان في مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - واس دشنت جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة مشروع توزيع خمسة ملايين عبوة ماء فئة ٣٣٠ مل, للصائمين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, وذلك بتوزيعها على المنطقة المركزية بالمسجد الحرام والمساجد المحيطة بها ومساجد مكة المكرمة لسقيا ضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طوى الخيرية المهندس عبدالرحيم بن أحمد المنيعي, أن الجمعية تسعى خلال الشهر الفضيل إلى توزيع ما يزيد عن (5,000,000) عبوة ماء, سيتم توزيعها في مشروعي سقيا المساجد وسقيا المعتمرين بالمنطقة المركزية وفي الطرقات المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام,

وأشار إلى أن المشروعين يستهدفان سقيا الصائمين والقائمين من سكان مكة وكذلك المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك لافتا إلى أن 50 عضوًا يقومون بتنفيذ مهام التوزيع والتوصيل في أماكن استهداف الجمعية وفق آلية محددة بإنسابية في العمل دون الحصول على تكدس أو أي ازدحام.









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