قناديل رمضانية بالجوف ولقطات لليالي الثقافية والأمسيات المنوعة

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - واس

تنوعت فعاليات برنامج قناديل رمضانية الذي أطلقته جمعية الثقافة والفنون بالجوف بالحديقة المجاورة لميدان المبخرة شمال سكاكا، ويستمر حتى التاسع عشر من رمضان, حيث شملت إثراء المشاركين والزوار بمختلف الفنون منها التشكيل والرسم والخط العربي والتصوير.

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ويضم البرنامج العديد من الأجنحة التي لونت ليالي رمضان بالثقافة والفنون, حيث يحتضن ورشة عمل للفن التشكيلي يشارك فيها مجموعة من الفنانات التشكيلية يرسمن للحضور, كما يضم أستوديو للتصوير .

وقدمت الجمعية في أيام البرنامج الأولى فقرات تنوعت بين التمثيل وتقليد الشخصيات قدمها الفنان علي بن مبارك بشخصية الصعيدي، واستضافة الراوية سعد بن عبدالكريم المنديل الذي تناول في أمسيته حكايات تاريخية عن منطقة الجوف والعادات القديمة، وجوانب الترابط الاجتماعي وصولاً للقصائد الشعرية النبطية التي تعكس مظاهر المجتمع في منطقة الجوف.



وقدمت خلال ليالي البرنامج الجولة الأولى من مسابقة الإلقاء التي تنافس في جولتها الأولى الشاب عبدالله الجوير والشاب محمد متعب الغنام، وتأهل الجوير للمرحلة النهائية، وعروض فرقة الأطفال ومسرح الطفل.

ووجهت الجمعية دعوتها لأهالي منطقة الجوف لحضور فعاليات قناديل رمضانية والتي تستمر يومياً من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة والنصف صباحاً.