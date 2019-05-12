هنا رابط تحميل تطبيق حرمين لمعرفة حالة الحشود

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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جدّدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين التأكيد أنه من خلال تطبيق حرمين يُمكن معرفة حالة الحشود في الحرم المكي الشريف.

وأوضحت رئاسة الحرمين أنه في حالة الازدحام يكون المؤشر باللون الأحمر بعدّاد واضح للحالة، أما لو كان متوسطًا فسيكون باللون البرتقالي، وفي حالة كان الزحام خفيفًا فسيكون المؤشر باللون الأخضر.

ولفتت الهيئة إلى أنه لتحميل تطبيق حرمين على نظام IOS على الرابط هنا

أما لتحميل تطبيق حرمين على نظام android فعلى الرابط هنا