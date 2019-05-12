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جدة في رمضان تلازم الماضي وتواكب الحاضر وتستعد للمستقبل
متابعات الخليج 365 - جدة
تحمل مدينة جدة طابعاً خاصاً خلال شهر رمضان المبارك، بنكهة مميزة وروح أهله التي تُلازم الماضي وتواكب الحاضر وتستعد للمستقبل.
ويحرص أهالي مدينة جدة على الاستمتاع بأنشطتهم الترفيهية، وبالمحال التراثية ومبانيها القديمة، فيما تمتد ليلاً بسطات الكبدة والبليلة التي تُعد من الوجبات الرئيسية لأهل الحجاز، ويلتفّ حولها المواطنون والمقيمون فرحةً وسعادةً في أجواء رمضانية مبهجة.
وتُعرف مدينة جدة بأنها أفضل المناطق جمالًا خلال شهر رمضان، من خلال تزيين شوارعها وأروقتها ونواصيها وأزقتها التاريخية العظيمة والقديمة وأيضًا الحديثة.
أما عادات مدينة جدة فيحرص عليها أهلها، حيث يُزينون المنازل بالأنوار ومنهم مَن يلبس اللباس الخاص والقديم والمعروف بأهل الحجار، وآخرون يقومون بترديد الأهازيج فرحةً بشهر الصوم.
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