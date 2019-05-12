باتشاي هو رمضان في الصين وهذه أشهر طقوسه

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

لكل دولة عادات وتقاليد خاصة جدًا تُميزهم عن أي دولة أخرى، ففي الصين مثلًا يُسمى شهر رمضان باسم “باتشاي”، فيما يبلغ عدد المسلمين حوالي 20 مليون مسلم.

وتنتشر المساجد في الصين وتحيط بها المطاعم الإسلامية، التي تنشط في رمضان، وتقدم الحلويات الرمضانية المشهورة في الدول العربية والإسلامية، بجانب أكلات وحلويات المطبخ الصيني الذي يخلو من الكولسترول؛ لأنهم لا يستعملون الدهون في الأكل.

Advertisements

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن المسلمين الصينيين عند دخول وقت الإفطار يأكلون أولًا قليلًا من التمر والحلوى، ويشربون الشاي بالسكر، وعقب ذلك يتوجهون إلى المساجد القريبة لصلاة المغرب، وبعد الانتهاء يتناولون الفطور مع أفراد العائلة.

وخلال شهر رمضان يبدأ الدعاة وأئمة المساجد في إلقاء دروس للمسلمين حول تعاليم القرآن وآداب السُّنة النبوية، خاصة تلك التي ترتبط بالصيام وأخلاق الصائمين.

ويوجد في الصين أكثر من 988 مطعمًا ومتجرًا للأطعمة الإسلامية، ومن أشهر الأطعمة التي تنتشر في رمضان بين المسلمين في رمضان لحم الضأن المشوي، كما يحرص المسلمون أيضًا على تبادل الحلوى والتمر والشاي.