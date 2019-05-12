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كيف تختم القرآن الكريم في 7 أيام؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على أداء العبادات على أكمل وجه؛ من صلاة وصيام وقراءة القرآن، كما يجتهد الكثير في القيام بالعبادات؛ كختم القرآن الكريم أكثر من مرة.
وهناك طريقة بسيطة لختم القرآن في أسبوع خلال شهر رمضان، فالقرآن الكريم 30 جزءًا، و600 صفحة تقريبًا، ويمكن تقسيمه بحسب ما ذكر موقع قنوات “روتانا”، كما يلي:
1- اليوم الأول: مقدار القراءة يكون من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء.
2- اليوم الثاني: مقدار القراءة يكون من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.
3- اليوم الثالث: مقدرا القراءة يكون من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.
4- اليوم الرابع: مقدار القراءة من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان.
5- اليوم الخامس: مقدار القراءة من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.
6- اليوم السادس: مقدار القراءة من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات.
7- اليوم السابع: مقدار القراءة من أول سورة (ق) إلى نهاية سورة الناس.
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