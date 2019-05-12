الان تتابع الصحة تشكر طبيبا تناول السحور والإفطار في غرفة العمليات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وجهت وزارة الصحة الشكر لأحد الأطباء عرض فيديو وهو يتناول إفطاره داخل غرفة العمليات نظرا لظروف عمله.
وقال الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن الأطباء يسطرون أروع الأمثلة في العمل الإنساني خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لكل طبيب وطبيبة يساهمون في إنقاذ حياة المرضى.
وتداول نشطاء على تويتر فيديو لطبيب قال إن هناك الكثير من أبناء الوطن يكسرون الصيام وهم ينفذون خدماتهم للآخرين… تحية لكل من يفعل ذلك… اليوم فكيت الريق وأنا أعمل عملية لمواطنة عشرينية.. تعاني من نزيف في المخ بسبب انفجار كيس شرياني وتم قفل كيسين شريانية في اليمين واليسار”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تشكر طبيبا تناول السحور والإفطار في غرفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.