الصحة تشكر طبيبا تناول السحور والإفطار في غرفة العمليات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وجهت وزارة الصحة الشكر لأحد الأطباء عرض فيديو وهو يتناول إفطاره داخل غرفة العمليات نظرا لظروف عمله.

وقال الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن الأطباء يسطرون أروع الأمثلة في العمل الإنساني خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لكل طبيب وطبيبة يساهمون في إنقاذ حياة المرضى.

وتداول نشطاء على تويتر فيديو لطبيب قال إن هناك الكثير من أبناء الوطن يكسرون الصيام وهم ينفذون خدماتهم للآخرين… تحية لكل من يفعل ذلك… اليوم فكيت الريق وأنا أعمل عملية لمواطنة عشرينية.. تعاني من نزيف في المخ بسبب انفجار كيس شرياني وتم قفل كيسين شريانية في اليمين واليسار”.