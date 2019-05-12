شكرا لقرائتكم خبر عن مضطرب يحمل سيفاً يحتجز زوجته وطفله في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854

أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية باشرت صباح اليوم (الأحد) بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله.

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وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا تهدئته والتفاوض معه، حيث كان يحمل سلاحاً أبيض ويحاول الاعتداء عليهما.

وأضافت: «تمكنت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي بعد ساعات من إنقاذ الطفل، ليسارع المضطرب النفسي للاختباء في إحدى الغرف محاولاً قتل زوجته أو نفسه».

وذكرت المصادر أن أفراد الأمن نجحوا في إنقاذ الزوجة ليلجأ الشخص المضطرب إلى الاعتداء على مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء محاولة السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة.