شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى المخواة قريباً.. وتوفير 600 وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

تدشن الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، قريبا المرحلة الأولى من مستشفى المخواة لخدمة القطاع التهامي والمحافظات التابعة لمنطقة الباحة إضافة للمحافظات القريبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح الناطق باسم صحة الباحة ماجد الشطي أنه تم إطلاق التيار الكهربائي للمستشفى، مشيراً إلى أنه سيستوعب 75 إدارياً وأكثر من 125 أخصائياً في جميع التخصصات وأكثر من 100 طبيب إضافة إلى أكثر من 80 فنياً، مؤكداً أن من الكوادر ما هو محجوز ومنها وظائف مشغولة للمستشفى، ولفت إلى أنه تم طلب استحداث 300 وظيفة للمستشفى من الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين وصيادلة.

يذكر أن مشروع مستشفى المخواة تعثر لـ10 سنوات، ما أدخل المسؤولين عن الصحة في تحديات بسبب الملاحظات الإنشائية السابقة، وتأخر إطلاق التيار الكهربائي الذي يعد إحدى مراحل الإعداد لتشغيل الأنظمة والتي تأتي على مراحل متوالية لا يمكن تجاوز إحداها على نظام آخر.

وقال مدير الشؤون الصحية في منطقة الباحة فهد المجماج «نعمل جميعا في صحة الباحة وأيضا على مستوى الوزارة على افتتاح المستشفى في أقرب وقت ممكن».