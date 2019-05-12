شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمي يقف على سارية العلم والمركز الصحي وجادة محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

وقف وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي، يرافقه رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، اليوم (الأحد)، على وضع سارية العلم التي سقطت مساء الجمعة الماضي، إضافة إلى جادة محايل بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعلى مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية العجمة، بغية إيجاد حلول عاجلة للحد من أضرار السيول التي أحدثت تشققات وهبوط في الأرضيات للمركز الصحي، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على جريان السيول في مجراها الطبيعي حفاظاً على المركز الصحي وسلامة المواطنين.

وأكد العاصمي أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، للوقوف ميدانياً على الأضرار التي تسببت بها الأمطار والتي شملت سارية العلم وجادة محايل ومركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة، واتخاذ مختلف الحلول العاجلة لإنهائها والرفع بالتقرير اللازم عن أي عقبات تعترض سلامة المواطنين، مثمناً جهود البلدية والدفاع المدني ومدير المراكز الصحية واللجان الميدانية، في تقديم كل ما يخدم المواطنين ويضمن راحتهم وسلامتهم.