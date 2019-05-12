شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني بيشة» يُخمد حريق مستودع أعلاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

باشر فرق الدفاع المدني في بيشة مساء اليوم (الأحد)، بلاغاً عن وقوع حريق كبير في «هنقر» أعلاف بمركز النقيع في قرية المحتجبة بمحافظة بيشة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق شب في مستودع للأعلاف مساحته 10×10م ويحتوى على ١٥٠ ربطة وأكياس شعير (أعلاف مواشي).

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني عملت على احتواء وإخماد الحريق الذي لم يصاحبه أي إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.