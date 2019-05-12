محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه لتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين قرّرت سلطنة عمان اليوم إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات. سلطنة عمان تعيد فتح سفارتها في بغداد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-12 قرّرت سلطنة عمان اليوم إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات. 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 Advertisements 09:47 PM قالت إنه لتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين قالت إنه لتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين قرّرت سلطنة عمان اليوم إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات. ، سلطنة عمان تعيد فتح سفارتها في بغداد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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