أسرتا مفقودي بارق ومحايل يناشدون البحث عنهما

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

ناشدت أسرة المفقود جابر بن هيازع البارقي، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يسكن في محافظة بارق الجميع بالبحث عنه، حيث اختفى بعد أن غادر منزله صباح الخميس الماضي.

وأوضح أحد أقاربه أن المفقود متزوج ولديه 4 أطفال، وقد غادر منزله الواقع في محافظة بارق صباح يوم الخميس الماضي، ولا يعلمون إلى أين ذهب.

وأشار إلى أنهم تقدموا ببلاغ إلى شرطة محافظة بارق، والتي قامت بالبحث عنه، فيما لا يزال البحث جاريًا عنه.

وأفاد أن المفقود يعاني من أمراض نفسية، حيث إنه خرج ولم يحمل معه أي إثباتات أو هاتفه النقال.

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وأكد أقاربه أن على من يشاهده المسارعة في إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم التالي: (0531059895).

من جهة أخرى كثفت الجهات الأمنية بمحافظة محايل وفريق “ساعد” للبحث والإنقاذ البحث عن المفقود علي بن غرامة عسيري، والذي فُقد قبل حوالي 10 أيام تقريبًا، والذي يبلغ من العمر 31 عامًا.

وأشارت المصادر إلى أن المفقود لا يعاني من أي اعتلالات نفسية أو أمراض.

وناشدت أسرة المفقود “غرامة” الجميع بالبحث عن ابنهم، ومن يجد أي معلومات تؤدي إلى الوصول إليه فعليه المسارعة لإبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على أحد الأرقام التالية: (0530511801- 0506858559).