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استبدال غضروفين لشاب بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد من إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد تدخل جراحي دقيق.
وكان المريض قد حضر وهو يعاني من ألم شديد في الرقبة والظهر بشكل مستمر وتنميل بالأطراف، مع عدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية أظهرت عن تحدد شديد بحركة الرقبة وعوار من تأثر الجذور العصبية القطنية 4/5/6/7، وأظهر الفحص بالرنين المغناطيسي انزلاقًا غضروفيًّا عنقيًّا بين الفقرة 5/6 و6/7 عنقية.
وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي، حيث تم إزالة الانزلاق الغضروفي بالجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحي واستبدال الغضروفين بواسطة دعامة غضروفية وبين الفقرات بواسطة شريحة معدنية وبراغٍ.
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