- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الكلباني : نتفاخر بما لم نفعل والدعاء على المخترعين الأجانب تجاوز غير مقبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلباني : نتفاخر بما لم نفعل والدعاء على المخترعين الأجانب تجاوز غير مقبول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني أن واجب المسلم أن يستفيد من المخترعات الحديثة دون أن يشغل بالَه بمصير من اخترعها، وهل سيكون في الجنة أم في النار.
وأضاف الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC أن الاختراعات سهلت الحياة، مستدلًّا على ذلك بالكهرباء التي يسرت العديد من جوانب الحياة، وبالإنترنت الذي سهل التواصل والاتصال السريع حول العالم وغير ذلك من الاختراعات الحديثة.
وأوضح أن واجبنا أن نستخدم هذه الاختراعات فيما يرضي الله؛ لأن غير ذلك يكون من باب الكفر بالنعمة.
واستنكر الكلباني تفاخر البعض من المسلمين بما قدمه الأجداد الأوائل من علوم واختراعات قادت الغرب إلى نهضة علمية، مشيرًا إلى “أننا نتفاخر بما لم نفعله”.
واستنكر الكلباني كذلك الدعاء على المخترعين الأجانب مما يدينون بغير الإسلام، معتبرًا أن حسابهم على الله، وأن الدعاء عليهم من باب التجاوز غير المقبول.
كانت هذه تفاصيل خبر الكلباني : نتفاخر بما لم نفعل والدعاء على المخترعين الأجانب تجاوز غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.