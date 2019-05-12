2019-05-12

الكلباني : نتفاخر بما لم نفعل والدعاء على المخترعين الأجانب تجاوز غير مقبول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ عادل الكلباني أن واجب المسلم أن يستفيد من المخترعات الحديثة دون أن يشغل بالَه بمصير من اخترعها، وهل سيكون في الجنة أم في النار.

وأضاف الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC أن الاختراعات سهلت الحياة، مستدلًّا على ذلك بالكهرباء التي يسرت العديد من جوانب الحياة، وبالإنترنت الذي سهل التواصل والاتصال السريع حول العالم وغير ذلك من الاختراعات الحديثة.

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وأوضح أن واجبنا أن نستخدم هذه الاختراعات فيما يرضي الله؛ لأن غير ذلك يكون من باب الكفر بالنعمة.

واستنكر الكلباني تفاخر البعض من المسلمين بما قدمه الأجداد الأوائل من علوم واختراعات قادت الغرب إلى نهضة علمية، مشيرًا إلى “أننا نتفاخر بما لم نفعله”.

واستنكر الكلباني كذلك الدعاء على المخترعين الأجانب مما يدينون بغير الإسلام، معتبرًا أن حسابهم على الله، وأن الدعاء عليهم من باب التجاوز غير المقبول.