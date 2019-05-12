ماذا يحدث عند إخفاء مخصص حافز في حساب المواطن ؟

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل، بما فيها مخصص حافز.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

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وتلقت خدمة العملاء سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: هذا الشهر تم إيداع نصف المبلغ الذي كان يودع في السابق.. ما السبب؟

وردت خدمة العملاء بالقول: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح أن أحد التابعين لديه دخل من مخصص حافز، وقد تم احتسابه من ضمن إجمالي دخل الأسرة؛ مما أثر على مقدار الدعم لهذه الدفعة، ولابد من الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.