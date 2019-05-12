آلية الاستحقاق في سند الزواج ورابط التسجيل للدفعة الخامسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

آلية التقديم والاستحقاق:

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

كما أن لكل مبادرة معايير أهلية واستحقاقات مختلفة تتوافق مع أهداف كل مبادرة، مع مراعاة أن يكون المستفيد من المستحقين الفعليين للدعم، وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء، والأيتام، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفي وقت سابق كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن حالات المتقدمين للحصول على الدعم في مبادرة سند الزواج.

وقال البرنامج: إنه تم فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة، بينما يجري التحقق من الأهلية للمستفيدين في الدفعة الرابعة.

وحول الدفعة الثالثة قال البرنامج: إنه يجري حاليًّا التحقق من الحسابات البنكية بعد أن تم إيداع الدفعتين الأولى والثانية.

يُذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان 7800 مستفيد حصلوا على أكثر من 160 مليون ريال في دفعتين.

وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول والذي تجاوز 100 مليون ريال، وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.

ومطلع الشهر الجاري تم إيداع العطاء الثاني وبلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.