2019-05-12

قياس يكشف عن موعد التسجيل في اختبار القدرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية للإناث.

وتلقى مركز قياس سؤالًا من إحدى المواطنات قالت فيه: متى موعد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية للإناث؟ ومتى الوقت المتوقع لانعقاد الاختبار؟

ورد قياس بالقول: لم يبدأ التسجيل للاختبار بعد، يمكنك البقاء على اطلاع بأي تحديثات حول ذلك من خلال متابعة حسابنا الرئيسي في تويتر.

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ولفت قياس إلى أن الاختبارات المحوسبة تعقد طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والتسجيل يكون حسب المقاعد الشاغرة.

وحول نتائج الاختبار التحصيلي قال قياس: يستغرق إعلان نتائج الاختبار الورقي غالبًا شهرًا من انتهاء فترة الاختبارات.

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.

معلومات حول اختبار القدرات العامة: