شكرا لقرائتكم رابط بث تلاوات صلاة التراويح من الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-12 رابط بث تلاوات صلاة التراويح من الحرم المكي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إيصال رسالة الحرمين الشريفين؛ أعلنت الرئاسة العامة ممثلة في المركز الإعلامي عن تسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ويأتي هذا العمل انطلاقًا من حرص رئاسة شؤون الحرمين على إبراز ما يقدمه أئمة المسجد الحرام من تلاوات في صلاة التراويح، وأن هذا العمل يأتي بالتنسيق وتعاون المركز الإعلامي مع إدارة الإنتاج المرئي والصوتي وإدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، إذ سيتم نشر هذه التلاوات وبثها عبر حسابات الرئاسة العامة في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. ولمتابعة التلاوات عبر الرابط التالي (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط بث تلاوات صلاة التراويح من الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.