صور.. وجبات الإفطار تنتظر الصائمين على الطريق الدولي بجازان

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

مع غروب كل ليلة من شهر رمضان منظر جميل وعلى الطريق الدولي بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا.. يجتمع عدد من شباب قرية حاكمة أبو عريش لتوزيع وجبة إفطار صائم على المسافرين وعابري الطريق؛ بحثًا عن الأجر.

وفي حديث خاص لـ”متابعات الخليج 365” تحدث أحد أعضاء الفريق التطوعي قائلًا: شهر رمضان من الشهور المباركة، والكل يبحث عن الأجر، ونقوم نحن أبناء قرية حاكمة أبو عريش التابعة لمحافظة أبو عريش بتوزيع الوجبات على المسافرين وعابري الطريق الدولي بعد أن يتم تجهيزها من وقت مبكر.

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الجدير بالذكر أن شيخ قرية حاكمة أبو عريش، الشيخ ضيف الله بن عيسى الدراج، يشارك أبناء قريته في توزيع الوجبات؛ بحثًا عن الأجر، ودعمًا معنويًّا للشباب المتطوع.

وفي الختام قدم شكره للشباب ولقائد الفريق التطوعي عبده أحمد دراج على ما يقومون به من عمل خيري، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين.