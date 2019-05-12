الان تتابع الأرصاد تحذّر: أمطار ورياح تتسبب في تدني الرؤية على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، محذرًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.
ويتضمن التحذير مناطق: “الدوادمي، السكران – ساجر – نفى الزلفي- الغاط – المجمعة – شقراء – عفيف”.
تبدأ الحالة الساعة: 11:30 ص الأحد الموافق 07-09-1440، وتنتهي الساعة: 09:00 ص الاثنين الموافق 08-09-1440.
وفي منطقة مكة المكرمة، حذرت من أمطار رعدية ورياح تتسبب في تدني في مدى الرؤية.
وفي منطقة القصيم توقعت شقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة تدني في مدى الرؤية.
ويتضمن التحذير مناطق: “البكيرية – الرس – الشماسية – المذنب – النبهانية – بريدة – عيون الجواء”.
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