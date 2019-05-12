الان تتابع “التعليم” تتيح خدمة لحل مشاكل إخلاء الطرف للمعلمين والموظفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 8:47 م, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي أتاحت خدمة “⁧تواصل⁩” بوزارة التعليم، خدمة “الخدمة الذاتية لحل مشكلة إخلاء الطرف” ولحل المشكلات التي تواجه الموظفين والمعلمين الراغبين في إخلاء طرفهم من إدارتهم السابقة.

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