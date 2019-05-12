الان تتابع بعد توجيه ولي العهد بعلاجه على نفقته.. الطفل اليمني رواف يصل إلى الرياض لعلاجه من ورم خبيث والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وصل الطفل اليمني رواف، الأحد، إلى مدينة الرياض لعلاجه من ورم خبيث أفقده عينه اليمنى، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاجه على نفقته الخاصة.
وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بعلاج الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان الذي يعاني من ورم خبيث أفقده عينه اليمنى، على نفقته الخاصة.
وأشار آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه ينتظر نقل الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر إلى أحد مستشفيات المملكة، خلال الأيام المقبلة لإجراء العلاج اللازم.
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