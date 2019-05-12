المقاطي يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

حصل ناصر بن سفر المقاطي المستشار بمكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في محافظة الطائف على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم اصول التربية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

وكان عنوان الرسالة “تصور مقترح لتطوير المعاهد القرآنية التابعة للهيئة العالمية للكتاب والسنة”.

“الخليج 365 ” تبارك للدكتور ناصر حصوله على درجة الدكتوراه وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.