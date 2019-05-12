نتيجة الطلاب المصريين بالخارج 2019 : ظهرت الآن .. تعرف على نتيجة أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس .....

نتيجة الطلاب المصريين بالخارج ظهرت الآن نتائج أبناؤنا في الخارج 2019، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي “رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج. ” يمكنكم معرفة نتيجة امتحانات أبنائنا بالخارج من خلال الرابط السابق، كل ما عليك هو الضغط على الرابط، وستفتح الصفحة بالشكل التالي، كما هي بالصورة التالية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بعدما أوشكت النتيجة علي الظهور، هذا وقد ظهرت الآن النتائج بعد انتهاء الطلاب المصريين بالخارج من أداء جميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي الدور الأول وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم المصرية.

هذا وقد صرح “خالد عبد الحكم” المدير العام لإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم: أن الوزارة قد انتهت بالفعل من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصرين بالخارج، كما صرح مصدر مسئول بالوزارة: أن ذلك تم عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة المغتربين خارج مصر.

نتيجة الطلاب المصريين بالخارج

وقد الدكتور رضا حجازي أنه تقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج عدد 70 ألف و573 طالب وطالبة، ومن الجديد بالذكر أنه قد حضر منهم 69 ألف و487 طالب وطالبة، نجح منهم 68252 طالب وطالبة، ورسب منهم 1850 طالب وطالبة سيخوضون امتحانات الدور الثاني في يوم 7 من شهر يوليو القادم.

كما تم اعتماد نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 وذلك للدور الأول، وقام باعتماد النتيجة رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، ورئيس امتحانات المصريين بالخارج، وقد بلغت بنسبة نجاح 98،22%، ويمكن الاستعلام عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم التالي:

رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج.

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ومن الجدير بالذكر قيام وزارة التربية والتعليم المصرية بإرسال كشوف تحتوي علي أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون الامتحانات خارج مصر كما أرسلت الوزارة أوراق الإجابة الخاصة بهم لكافة السفارات التي تستقبل الطلاب المصرين في جميع دول العالم ، ومن الجدير بالذكر أن المدير العام لإدارة الامتحانات اكد علي وصول أوراق الإجابة للسفارات دون أي مشاكل أو عقبات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أبنائنا بالخارج 2019 برقم الجلوس الدور الأول

نتائج أبناؤنا في الخارج 2019 برقم الجلوس الدور الأول ، من الجدير بالذكر أنه يدرس طلابنا في الخارج في أكثر من مائة وتسعون دولة، ويؤدي هؤلاء الطلاب امتحاناتهم تحت إشراف السفارات والقنصليات التي يُقيم بها هؤلاء الطلاب والطالبات.

هذا وقد صرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم: أن عدد الطلاب المصرين المقيمين بالخارج يزيد عددهم عن 70 ألف طالب وطالبة، وإنه قد تم توزيعهم علي السفارات والقنصليات في الدول التي يقيمون بها، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا العام به أعلي عدد من الطلاب والطالبات المصريين الذين قاموا بتأدية الامتحانات في الخارج، ومن الجديرا بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية قد أدى الامتحانات بها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة هذا العام.

ولنقدم لكم أعزائنا طلاب وطالبات مصر بالخارج رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس ، وذلك عن طريق رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية (أضغط هنـا رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج) وبمجرد الدخول من خلال الرابط ستجد أمامك أيكونه أرقام جلوس الثانوية العامة لأبنائنا بالخارج بمجرد النقر عليها ستحصل علي كافة الأرقام وتشمل هذه الأرقام جميع الدول الخارجية

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الآن نتيجة المصريين بالخارج : ظهرت جميع نتائج امتحانات أبناؤنا بالخارج .. رابط الاستعلام عن نتيجة المصريين المقيمين بالخارج

نتيجة الطلاب المصريين بالخارج .. نتائج أبنائنا في الخارج – الدور الأول 2019

وسنتابع معكم أبناؤنا الطلاب المقيمين بالخارج كل ما يصدر من تصريحات بخصوص موعد إعلان النتيجة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والعودة لوطنكم الغالي سالمين.

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