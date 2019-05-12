الآن نتيجة المصريين بالخارج : ظهرت جميع نتائج امتحانات أبناؤنا بالخارج .. رابط الاستعلام عن نتيجة...

الآن نتيجة المصريين بالخارج فقد ظهرت الآن نتائج أبناؤنا في الخارج 2019، ويمكن الدخول على الرابط المرفق بهذا المقال، وهو رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج بالدخول على الربط المرفق سيتم الولوج إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن نتائج أبناؤنا وستظهر الصفحة كما هو موضح بالصورة المرفقة بالمقال، ويمكن للطالب والطالبة الاستعلام عن النتيجة، كل ما عليك هو إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك، ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

هذا وقد صرح “خالد عبد الحكم” المدير العام لإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم: أن الوزارة قد انتهت بالفعل من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصرين بالخارج، كما صرح مصدر مسئول بالوزارة: أن ذلك تم عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة المغتربين خارج مصر.

الآن نتيجة المصريين بالخارج وأخر المستجدات

وقد الدكتور رضا حجازي أنه تقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج عدد 70 ألف و573 طالب وطالبة، ومن الجديد بالذكر أنه قد حضر منهم 69 ألف و487 طالب وطالبة، نجح منهم 68252 طالب وطالبة، ورسب منهم 1850 طالب وطالبة سيخوضون امتحانات الدور الثاني في شهر يوليو القادم.

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كما تم اعتماد نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 وذلك للدور الأول، وقام باعتماد النتيجة رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، ورئيس امتحانات المصريين بالخارج، وقد بلغت بنسبة نجاح 98،22%، ويمكن الاستعلام عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم التالي:

رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أبنائنا بالخارج 2018 برقم الجلوس الدور الأول

هذا وقد صرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم: أن عدد الطلاب المصرين المقيمين بالخارج يزيد عددهم عن 70 ألف طالب وطالبة، وإنه قد تم توزيعهم علي السفارات والقنصليات في الدول التي يقيمون بها، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا العام به أعلي عدد من الطلاب والطالبات المصريين الذين قاموا بتأدية الامتحانات في الخارج، ومن الجديرا بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية قد أدى الامتحانات بها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة هذا العام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الاختبارات الخاصة بأبناؤنا في الخارج برقم الجلوس ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق رابط بوابة وزارة التربية والتعليم، فقط (أضغط هنـا رابط الاستعلام عن نتيجة أبناءنا في الخارج) وبمجرد الدخول من خلال الرابط ستجد أمامك أيقونه بها مكان مخصص لرقم جلوس الطالب، بمجرد الضغط عليها ستحصل علي كافة الأرقام وتشمل هذه الأرقام جميع الدول الخارجية.

ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الانتهاء من أداء امتحانات طلاب الثانوية العامة بالخارج، فإنه سوف تقوم جميع السفارات والقنصليات بإرسال أوراق الإجابة إلي وزارة التربية والتعليم المصرية ، وسوف تقوم لجنة خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم بالعمل علي تصحيح أوراق الإجابات، وكذلك أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ثم يتبع ذلك اعتماد النتيجة، وأخير يتم رفع نتيجة أمتحانات الثانوية العامة بالخارج 2018 على موقع الاستعلام عن النتائج التابع للوزارة.

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