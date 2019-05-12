شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: أمطار 24 ساعة دون حوادث والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)لم تُسجل أمطار منطقة الباحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أي حادثة سير أو احتجاز أو انهيارات أو إغلاق للعقبات.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان دايس، أن الأمطار عمّت مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق، مؤكداً أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات عن حوادث أو احتجازات.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من النزول إلى الأودية ومجاري السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر الباحة: أمطار 24 ساعة دون حوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.