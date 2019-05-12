شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: أمطار 24 ساعة دون حوادث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

لم تُسجل أمطار منطقة الباحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أي حادثة سير أو احتجاز أو انهيارات أو إغلاق للعقبات.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان دايس، أن الأمطار عمّت مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق، مؤكداً أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات عن حوادث أو احتجازات.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من النزول إلى الأودية ومجاري السيول.