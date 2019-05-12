شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تُعلن عن توفر وظائف أكاديمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيد)، في قسم التاريخ تخصص تاريخ طلاب عدد (2)، وطالبات عدد (2) للعام الدراسي 1440/1439هـ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ "آثار و إرشاد سياحي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 30 سنة، والحصول على الدرجة المطلوبة في التو فل، أو STEP أوIELTS ، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وأن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على راس العمل .

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية إلى مكتب قسم التاريخ بمبنى رقم 112 غرفة رقم 394، في موعدٍ أقصاه الـ 23 من شهر رمضان المبارك الجاري.