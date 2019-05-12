، الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة يسير حسب الخطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرقها تراقب المرافئ بالتزامن مع التنفيذ

أعلن مراقبو الأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسة في اليمن يمضي حسب الخطة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة اللفتنانت جنرال مايكل لولسجارد: إن اليوم الأول لانسحاب ميليشيا الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في اليمن سار وفق الخطط الموضوعة".

وأوضح "لولسجارد" في بيان أوردته "رويترز"، أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن.

واتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، أمس، الحوثيين بالانسحاب الزائف، قائلة إنهم سلموا الموانئ لخفر سواحل موالين لهم بهدف خداع المجتمع الدولي.