، دارة الملك عبد العزيز تدشن خدمة إخبارية جديدة عبر "واتس آب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام

دشنت دارة الملك عبد العزيز خدمة جديدة لإيصال أخبارها إلى أوسع شريحة من المجتمع، عبر "واتس آب"، الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كثير من المتخصصين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة، وخصوصًا المتزامنة، ولتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.

وحددت دارة الملك عبد العزيز الرقم (0996550977528) للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ ما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.

وتضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبد العزيز، وعلى رأسها قناة "يوتيوب" الخاصة، وحسابها بمنصة تويتر: @Darahfoundation