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دشنت دارة الملك عبد العزيز خدمة جديدة لإيصال أخبارها إلى أوسع شريحة من المجتمع، عبر "واتس آب"، الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كثير من المتخصصين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة، وخصوصًا المتزامنة، ولتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبد العزيز الرقم (0996550977528) للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ ما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبد العزيز، وعلى رأسها قناة "يوتيوب" الخاصة، وحسابها بمنصة تويتر: @Darahfoundation
دارة الملك عبد العزيز تدشن خدمة إخبارية جديدة عبر "واتس آب"نافل السبيعي الخليج 365 2019-05-12
دشنت دارة الملك عبد العزيز خدمة جديدة لإيصال أخبارها إلى أوسع شريحة من المجتمع، عبر "واتس آب"، الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كثير من المتخصصين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة، وخصوصًا المتزامنة، ولتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبد العزيز الرقم (0996550977528) للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ ما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبد العزيز، وعلى رأسها قناة "يوتيوب" الخاصة، وحسابها بمنصة تويتر: @Darahfoundation
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:54 PM
لتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام
دشنت دارة الملك عبد العزيز خدمة جديدة لإيصال أخبارها إلى أوسع شريحة من المجتمع، عبر "واتس آب"، الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كثير من المتخصصين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة، وخصوصًا المتزامنة، ولتعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبد العزيز الرقم (0996550977528) للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ ما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبد العزيز، وعلى رأسها قناة "يوتيوب" الخاصة، وحسابها بمنصة تويتر: @Darahfoundation
، دارة الملك عبد العزيز تدشن خدمة إخبارية جديدة عبر "واتس آب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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