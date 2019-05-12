، للمرة السادسة في تاريخه.. "مانشستر سيتي" بطلاً للدوري الإنجليزي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه الثمين 4 - 1 على مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 - صفر.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.
على استاد "فالمر" في برايتون، لقن مانشستر سيتي مضيفه درساً قاسياً وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 - 1 على برايتون.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي فشل في الفوز باللقب منذ أن توج به في موسم 1989 - 1990 للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.
وعلى استاد "آنفيلد"، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافياً لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.
للمرة السادسة في تاريخه.. "مانشستر سيتي" بطلاً للدوري الإنجليزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه الثمين 4 - 1 على مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 - صفر.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.
على استاد "فالمر" في برايتون، لقن مانشستر سيتي مضيفه درساً قاسياً وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 - 1 على برايتون.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي فشل في الفوز باللقب منذ أن توج به في موسم 1989 - 1990 للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.
وعلى استاد "آنفيلد"، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافياً لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
07:57 PM
توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه الثمين 4 - 1 على مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 - صفر.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.
على استاد "فالمر" في برايتون، لقن مانشستر سيتي مضيفه درساً قاسياً وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 - 1 على برايتون.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي فشل في الفوز باللقب منذ أن توج به في موسم 1989 - 1990 للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.
وعلى استاد "آنفيلد"، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافياً لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.
، للمرة السادسة في تاريخه.. "مانشستر سيتي" بطلاً للدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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