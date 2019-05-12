، الجيش اليمني يتلف 2500 لغم زرعها الحوثيون بمناطق استراتيجية في صعدة ،

أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).
وأوضح قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، أن الجيش اليمني أتلف 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد أن جرى نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها.
وبين "السلفي" أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش الوطني وتنقلات المدنيين.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف 7 آلاف لغم زرعتها الميليشيا في كلٍّ من البقع وصحراء الأجاشر خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
الجيش اليمني يتلف 2500 لغم زرعها الحوثيون بمناطق استراتيجية في صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).
وأوضح قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، أن الجيش اليمني أتلف 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد أن جرى نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها.
وبين "السلفي" أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش الوطني وتنقلات المدنيين.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف 7 آلاف لغم زرعتها الميليشيا في كلٍّ من البقع وصحراء الأجاشر خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
08:02 PM
نجح في تأمين الجبهات والطرق وتنقلات المدنيين
أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت" اليوم (الأحد).
وأوضح قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، أن الجيش اليمني أتلف 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد أن جرى نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها.
وبين "السلفي" أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش الوطني وتنقلات المدنيين.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف 7 آلاف لغم زرعتها الميليشيا في كلٍّ من البقع وصحراء الأجاشر خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
، الجيش اليمني يتلف 2500 لغم زرعها الحوثيون بمناطق استراتيجية في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
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